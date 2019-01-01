Вейналдум: Многие ребята привыкли к 4-3-3, но переход на схему 5-3-2 восприняли хорошо

Нидерландский хавбек затронул тактические аспекты перед матчем против сборной Украины.

Жоржиньо Вейналдум, Getty Images

Национальная сборная Украины стартует в рамках группового этапа Евро-2020 поединком против команды Нидерландов, который состоится на Йохан Кройфф Арене в Амстердаме.

Полузащитник "оранжевых" Жоржиньо Вейналдум поделился эмоциями от перехода на схему 5-3-2 с приходом Франка де Бура на пост главного тренера.

"Многие ребята привыкли к схеме 4-3-3, но переход на схему 5-3-2 в команде восприняли хорошо. Мы много тренировались, и особенно последние тренировки были очень позитивными", — приводит слова Вейналдума NU.

Напомним, матч Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.