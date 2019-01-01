Сборная Украины прогулялась по парку Амстердама перед матчем с Нидерландами
Предлагаем вашему вниманию фотоотчет с прогулки главной команды Украины по столице Нидерландов.
Национальная сборная Украины стартует в рамках группового этапа Евро-2020 поединком против команды Нидерландов, который состоится на Йохан Кройфф Арене в Амстердаме.
Как сообщает пресс-служба УАФ, сегодняшний день подопечные Андрея Шевченко начали с непродолжительной прогулки по амстердамскому парку около своего отеля.
Вашему вниманию фотоотчет получасового досуга игроков сборной Украины перед первым матчем на чемпионате Европы:
Напомним, матч Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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