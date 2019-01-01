Уэльс и Швейцария разошлись боевым миром

Команда Роберта Пэйджа провела два контрастных тайма, существенно подняв ставки под занавес поединка.

Уэльс — Швейцария, Getty Images

Второй игровой день на чемпионате Европы-2020 начинался с еще одного противостояния из группы A в рамках первого тура международного форума. Крайняя восточная точка обширной географии Евро-2020 — азербайджанская столица, Баку, вместе со своим Олимпийским стадионом, распахнули двери перед сборными Уэльса и Швейцарии, перед которыми стояла достаточно очевидная задача — не отстать от Италии, которая днем ранее открыла состязания победой над Турцией (3:0).

Ситуация в первом квартете видится достаточно напряженной, даже несмотря на присутствие возможности выйти в плей-офф и с итоговой третьей позиции. Команды Шенола Гюнеша, Роберта Пейджа и Владимира Петковича продолжают иметь равные шансы на успех при любых раскладах после первого тура, поэтому борьба обещает вестись вплоть до последнего дня.

Да и очевидно было, что проделанный ранее длительный путь на Евро-2020 обязывал команды не сбавлять обороны. Уэльс оказался успешен в схожей ровной группе с Хорватией, Словакией и Венгрией, и при этом получил еще и солидный бонус в виде выездного матча против Азербайджана, когда и опробовал поле арены отчетного поединка.

Швейцарцы, в свою очередь, обогнали во время отбора Данию и Ирландию — неплохое достижение, учитывая актуальную форму "алой гвардии". Однако, для украинского болельщика команда Петковича стала абсолютно чужой после пресловутого главного врача кантона Люцерн, поэтому наша страна в этот вечер с куда большим желанием поддерживала бы "драконов".

Судя по первому тайму, команде Пэйджа эта самая поддержка была очень даже нужна. Уэльс лишь в стартовом отрезке показывал попытки атакующего футбола, но опасный момент авторства удара головой от Киффера Мура, после подачи с левого фланга, был увенчан фантастическим сейвом от Яна Зоммера из-под перекладины. Затем, "красным драконам" пришлось отойти на свою половину, так как соперники заметно активизировали свой розыгрыш мяча.

Это на первых минутах матча Швейцария могла одной диагональной передачей подарить контроль оппонентам буквально на ровном месте, а уже под занавес первой половины мы наблюдали за куда более острой командой Петковича, которой удавалось чуть ли не каждый свой выпад завершать опасным ударом. На 20-й минуте Шер впервые проверил реакцию голкипера Данни Уорда, которому удалось ногой парировать завершение пяткой подачи углового с правого фланга на ближнюю штангу.

После этого, акцент сместился непосредственно в сторону острия атаки "Нати" — Хариса Сеферовича, спокойно выигрывавшего силовой контакт в центре чужих владений. Однако, с завершающим ударом у форварда дела как-то не клеились: что после собственных успехов в противостоянии с центральными защитниками, что после ассистирования со стороны партнеров по команде. До перерыва, в итоге, счет так и не удалось изменить. Отчасти, виной тому была жара в +29 °C, серьезно мешавшая футболистам набирать темп.

В перерыве Петкович сумел достучаться до Бреля Эмболо, который начал вторую половину не просто активно, а непосредственно собственными усилиями создал для команды забитый мяч. И еще Уорд в первом эпизоде на 49-й минуте сумел выручить команду при ударе соперника из полукруга у штрафной, то с заработанного углового на правом фланге форварду никто не помешал завершить подачу Шакири. Этот гол заметно оживил игру, а давление со стороны Швейцарии достигло угрожающих масштабов.

Где-то и сами "Нати" поверили в гарантированный успех, поэтому главный тренер постепенно начал давать указание своим игрокам держаться поближе к центральной линии. На результат этот сказалось наихудшим образом. Уэльс сумел получить владение на чужой половине, подошел ко штрафной, наладил поставки верховых мячей, и, в итоге, забил свой гол. Дежурная подача Моррелла, после розыгрыша углового на правом фланге, опустилась прямиком на голову Муру, который переправил мяч под дальнюю штангу.

Было заметно, что психологическое преимущество сразу перешло к "драконам". Окрыленные успехом, они побежали добивать соперников, но в давлении нашли лишь момент с незавершенным Рэмси прострелом с левого фланга на дальнюю штангу, взамен чего соперники предложили очередной гол со своей стороны. Мы могли стать свидетелями классного решения о замене со стороны Петковича, но офсайд у Гаврановича, который с первого касания расстреливал чужие ворота, получив скидку от Эмболо с левого фланга штрафной, все испортил. В итоге, закончили эффектно, но неэффективно в плане набранных очков для обеих сторон.

В следующем туре Уэльс вновь сыграет в Баку, но уже точно не будет ощущать поддержки трибун в статусе гостей сборной Турции, а Швейцарии предстоит провести выездной поединок в Риме против Италии.Уэльс — Швейцария 1:1Мур, 74 — Эмболо, 49Уорд — К. Робертс, Родон, Дэвис, Мефам — Моррелл, Аллен, Рэмси (Ампаду, 90+3) — Бэйл, Мур, Джеймс (Брукс, 75).Зоммер — Аканжи, Элведи, Шер — Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес — Шакири (Закария, 66) — Эмболо, Сеферович (Гавранович, 84).Предупреждения: Мур — Шер, Мбабу