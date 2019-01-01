Похьянпало сыграет в стартовом составе Финляндии на матч против Дании

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сыграют Дания и Финляндия.

Джоэл Похьянпало, Getty Images

Следующим поединком во второй игровой день чемпионата Европы-2020 станет противостояние между Данией и Финляндией на поле стадиона Паркен в Копенгагене.

Каспер Хьюлманн не стал экспериментировать со стартовым составом своей команды, выставив наигранную во время матчей квалификации на чемпионат мира-2022 стартовую обойму.

Тем же самым отметился и его визави, Марко Канерва, поэтому с первых минут у Финляндии мы сможем наблюдать хорошо знакомый нам по киевскому матчу (1:1) ростер, который отличает лишь появление на острие Похьянпало и выход Уронена и Спарва в линиях обороны и атаки соответственно.

Дания: Шмайхель — Васс, Кьер, Кристенсен, Мехле — Эриксен, Хойбьерг, Дилейни — Поульсен, Брайтвейт, Винн.

Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Вестергор, Сков-Ольсен, Дольберг, Дамсгор, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Корнелиус, Йенсен, Бойлесен.



Финляндия: Градецки — Райтала, Араюури, О’Шонесси, Уронен — Лод, Камара, Спарв, Тойвио — Похьянпало, Пукки.

Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Тейлор, Йенсен, Шюллер, Сойри, Хямяляйнен, Кауко, Лаппалайнен, Иванов, Форсс.



Матч Дания — Финляндия начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.