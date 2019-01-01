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Френки де Йонг: Сборную Украины отличает организация игры, они показывают солидный футбол

Нидерландский хавбек высказался о предстоящем матче против украинской команды на Евро-2020.

Френки де Йонг, Getty Images
Френки де Йонг, Getty Images

Национальная сборная Украины стартует в рамках группового этапа Евро-2020 поединком против команды Нидерландов, который состоится на Йохан Кройфф Арене в Амстердаме. Полузащитник "оранжевых" Френки де Йонг поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"Я очень жду наших матчей в Амстердаме. Мы играли без болельщиков почти год за исключением встречи с Латвией".

"Мы смотрели видео по Украине, и я знаю некоторых игроков этой команды. Я видел, как они играли. Считаю, что это хорошая команда, с очень качественным составом. Их отличает организация игры. Они показывают солидный футбол, так что это серьезный соперник".

"Мы должны расти во время турнира. На мой взгляд, если мы поймаем свой ритм, то у нас будет хороший шанс. Я не думаю, что мы фавориты, но если все пойдет хорошо, то мы обладаем всеми нужными качествами, чтобы побороться за титул".

"В плане командного духа у нас все хорошо. Нам очень весело вместе, но что более важно — на поле мы боремся друг за друга. Так было всегда с тех пор, как я в команде", — приводит слова Френки де Йонга официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
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