Френки де Йонг: Сборную Украины отличает организация игры, они показывают солидный футбол

"Мы смотрели видео по Украине, и я знаю некоторых игроков этой команды. Я видел, как они играли. Считаю, что это хорошая команда, с очень качественным составом. Их отличает организация игры. Они показывают солидный футбол, так что это серьезный соперник".

"Мы должны расти во время турнира. На мой взгляд, если мы поймаем свой ритм, то у нас будет хороший шанс. Я не думаю, что мы фавориты, но если все пойдет хорошо, то мы обладаем всеми нужными качествами, чтобы побороться за титул".

"В плане командного духа у нас все хорошо. Нам очень весело вместе, но что более важно — на поле мы боремся друг за друга. Так было всегда с тех пор, как я в команде", — приводит слова Френки де Йонга официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.