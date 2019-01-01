Цыганков: Естественно, наша максимальная цель — выиграть турнир

Вингер Динамо поделился своими мыслями перед Евро-2020.

Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, Getty Images

Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о своих амбициях и целях на предстоящее Евро-2020.

"Конечно же у нас самые высокие ожидания от Евро-2020. Когда в детстве смотришь такие турниры, то лишь мечтаешь в них поучаствовать как футболист. Ну и выиграть тоже. Я понимаю, что сборная Украины в любом случае не является фаворитом, но мы едем на Евро не для того, чтобы просто поучаствовать.

Естественно, наша максимальная цель — выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим.

Безусловно, Евро — это уровень, к которому нужно стремиться: играть против лучших команд, лучших футболистов и тренеров. Думаю, благодаря таким турнирам каждый футболист будет только расти. Для меня важнее общекомандные цели, все же футбол — это коллективный вид спорта. Но когда команда добивается результата, то каждый ее футболист тоже растет", — приводит слова Цыганкова официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины начнет свой путь на Евро-2020 матчем против Нидерландов, который состоится завтра, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.