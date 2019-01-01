Флоренци пропустит матч против Швейцарии из-за травмы
Игрок сборной Италии получил повреждение в поединке с Турцией.
Защитник сборной Италии Алессандро Флоренци не сможет помочь своей национальной команде в матче группового этапа Евро-2020 против Швейцарии. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, 30-летний итальянец получил повреждение голеностопа в поединке первого тура против Турции (3:0). Сроки восстановления не разглашаются, но отмечается, что один матч, он как минимум пропустит.
Напомним, поединок между сборными Италии и Швейцарии пройдет 16 июня в 22:00 по киевскому времени.
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