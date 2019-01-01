Хендерсон пропустил тренировку сборной Англии
Голкипер Манчестер Юнайтед пропустил тренировку в целях предосторожности.
Вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Англии Дин Хендерсон пропустил тренировочное занятие национальной команды, сообщает BBC.
По информации источника, 24-летний англичанин получил небольшое повреждение в тренировочном процессе и тренерский штаб во главе с Гаретом Саутгейтом принял решение не рисковать здоровьем футболиста и предоставил ему отдых.
Напомним, свой первый матч на Евро-2020 сборная Англии проведет против Хорватии. Игра состоится завтра, 13 июня, в 16:00 по киевскому времени.
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