Хендерсон пропустил тренировку сборной Англии

Голкипер Манчестер Юнайтед пропустил тренировку в целях предосторожности.

Дин Хендерсон, Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Англии Дин Хендерсон пропустил тренировочное занятие национальной команды, сообщает BBC.

По информации источника, 24-летний англичанин получил небольшое повреждение в тренировочном процессе и тренерский штаб во главе с Гаретом Саутгейтом принял решение не рисковать здоровьем футболиста и предоставил ему отдых.

Напомним, свой первый матч на Евро-2020 сборная Англии проведет против Хорватии. Игра состоится завтра, 13 июня, в 16:00 по киевскому времени.

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