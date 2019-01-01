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Шевченко: Если мы будем правильно соблюдать баланс, то у нас будут шансы

Наставник "сине-желтых" поделился своими мыслями накануне стартового матча на Евро-2020.

Андрей Шевченко, УАФ
Андрей Шевченко, УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед стартовым матчем Евро-2020, в котором "сине-желтые" сыграют против Нидерландов.

"У каждого тренера есть свои идеи на счет пропущенных голов. Мы по крайне мере не планируем пропускать. 

Если мы возьмем последний год связанный с коронавирусом, то зрителей вообще на трибунах не было. Мы понимаем всю ситуацию, приезжая сюда в Нидерланды, где очень хорошая атмосфера и команда. Мы понимаем, что нас ждут сложности, но мы готовы к этому. С уважением относимся к этому. У них много талантливых игроков и Нидерланды всегда играют стабильно на крупных турнирах.

Я как всегда состав говорить не буду, но могу сказать, что практически определился — 99%, поэтому состав узнаете перед игрой. Больше информации давать не буду.

Цыганков чувствуется себя лучше и сегодня будет тренироваться в общей группе, будем смотреть на него. Что касается Тараса Степаненко, то он сыграл практически все игры, готовился и будет тренироваться с нами. Он как и все футболисты будет готовиться, выходить на игру.

36 игроков в изначальной заявке связано с той ситуацией, в которой мы живем — коронавирус. Мы должны были быть уверены, что игроки не будут вылетать. Состав из 36 игроков был выбран на тот счет, чтобы обезопасить себя от каких-то вынужденных ситуаций. Ну и конечно же, вызывали, чтобы смотреть молодежь на будущее. 20-дневный сбор послужил тем, что мы просмотрели и проверили их.

В команде очень хорошая и прекрасная атмосфера. Ребята готовятся, они настроены на игру. Нам не нужны дополнительные стимулы, игроки знают важность этих игр. Команда заслужила путевку с первого места, так что для нас это — Dream сон, который мы все хотим осуществить, играя на этом Евро, поэтому дополнительных стимулов нам не надо.

У нас есть четкий план на игру. Сегодняшний современный футбол требует баланса, как в обороне, так и в атаке. Если мы будем его соблюдать и хорошо атаковать, то думаю, что у нас будут шансы для того, чтобы добиться положительного результата или того, что мы будем заслуживать", — сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Нидерланды — Украина состоится в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями матча вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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