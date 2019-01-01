Карраско и Кастань сыграют против России с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сыграют Бельгия и Россия.

После шокирующих событий в Копенгагене, говорить о футболе не хочется, но поддержать сборную Бельгии в матче против России на, фактически, поле соперников, все-таки, необходимо. Этим поединком завершится второй игровой день чемпионата Европы-2020.

Роберто Мартинес принял нестандартное решение при выборе стартового состава, оставив на скамейке Тома Менье, в то время как место на правом фланге занял Тимоти Кастань. Также, отмечаем появление на поле Янника Феррейра Карраско, а Торган Азар на левом фланге постарается восполнить функционал своего старшего брата, Эдена.

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Боята, Вертонген — Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар — Мертенс, Лукаку, Карраско.

Запасные: Миньоле, Селс, Вермален, Э. Азар, Менье, Денайер, Бентеке, Шадли, Бачуайи, Троссард, Докю, Прат.



Россия: Шунин — Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков — Оздоев, Баринов — Зобнин, Головин, Кузяев — Дзюба.