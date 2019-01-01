12 Июн
16:00
Уэльс
УЭЛ
1
Швейцария
ШВЦ
1
12 Июн
LIVE
Дания
ДАН
0
Финляндия
ФИН
1
12 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
Россия
РОС
13 Июн
16:00
Англия
АНГ
Хорватия
ХОР
13 Июн
19:00
Австрия
АВС
Северная Македония
МАК
13 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Украина
УКР
14 Июн
16:00
Шотландия
ШОТ
Чехия
ЧЕХ
14 Июн
19:00
Польша
ПОЛ
Словакия
СВК
14 Июн
22:00
Испания
ИСП
Швеция
ШВЕ
15 Июн
19:00
Венгрия
ВЕН
Португалия
ПОР
15 Июн
22:00
Франция
ФРА
Германия
ГЕР
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
Россия
РОС
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
Уэльс
УЭЛ
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
Швейцария
ШВЦ
17 Июн
16:00
Украина
УКР
Северная Македония
МАК
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Карраско и Кастань сыграют против России с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сыграют Бельгия и Россия.

После шокирующих событий в Копенгагене, говорить о футболе не хочется, но поддержать сборную Бельгии в матче против России на, фактически, поле соперников, все-таки, необходимо. Этим поединком завершится второй игровой день чемпионата Европы-2020.

Роберто Мартинес принял нестандартное решение при выборе стартового состава, оставив на скамейке Тома Менье, в то время как место на правом фланге занял Тимоти Кастань. Также, отмечаем появление на поле Янника Феррейра Карраско, а Торган Азар на левом фланге постарается восполнить функционал своего старшего брата, Эдена.

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Боята, Вертонген — Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар — Мертенс, Лукаку, Карраско.

Запасные: Миньоле, Селс, Вермален, Э. Азар, Менье, Денайер, Бентеке, Шадли, Бачуайи, Троссард, Докю, Прат.

Россия: Шунин — Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков — Оздоев, Баринов — Зобнин, Головин, Кузяев — Дзюба.

Запасные: Дюпин, Сафонов, Дивеев, Караваев, Черышев, Соболев, Заболотный, Миранчук, Жемалетдинов, Ионов, Евгеньев, Мухин.

Матч Бельгия — Россия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0