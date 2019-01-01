Прерванный матч Дания — Финляндия доиграют сегодня

Команды совместно приняли решение доиграть поединок в 21:30 по киевскому времени.

Дания — Финляндия, Getty Images

Поединок первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, который ранее был прерван из-за непредвиденных обстоятельств, будет доигран сегодня, 12 июня - сообщает пресс-служба УЕФА.

"По запросу игроков обеих команд УЕФА согласился возобновить матч между Данией и Финляндией сегодня вечером в 21:30 по киевскому времени".

"Будут сыграны последние четыре минуты первого тайма, затем будет 5-минутный перерыв, после которого команды выйдут на втором тайм", — сказано в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций.

Напомним, в конце первой половины встречи данного противостояния звездный полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен неожиданно потерял сознание и был госпитализирован в срочном порядке.

К счастью, жизни 29-летнего датчанина ничего не угрожает. Состояние Эриксена стабилизировалось, и он сейчас находится в больнице, где проходит все необходимые медицинские тесты.