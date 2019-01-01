Финляндия сенсационно обыграла Данию

В этом поединке о результате думали в последнюю очередь.

Дания — Финляндия, Getty Images

Второй игровой день чемпионата Европы-2020 из жаркого Баку перенес нас в приятную прохладу Копенгагена, где на стадионе Паркен Дания была полноправным хозяином в матче против Финляндии. Этот поединок затрагивал уже квартет под латинской буквой B, поэтому мы имели полное право говорить о том, что в борьбу за титул сильнейшего на субконтиненте вступила очередная группа команд.

Коллектив Каспера Хьюлманда вышел на международный форум из отборочной группы, в которой первое место заняла команда из нашего прошлого поединка — Швейцария. Однако то, как "алая гвардия" сумела показать себя во время мартовский матчей квалификации к чемпионату мира-2022, заставляло нас говорить, что в квартете, где также присутствуют Россия и Бельгия, именно хозяева отчетного поединка выглядели главным претендентом на звание главного конкурента "Красных дьяволов".

Что же касалось "филинов", то им на своем пути приходилось бороться с Грецией и Боснией и Герцеговиной, в то время как Италия не оставила шансов своим преследователям в борьбе за первую строчку отборочного секстета. Хорошо знают в Украине подопечных Марко Канервы еще и потому, что они являются нашими соперниками в отборочном цикле к мундиалю. При этом, мы уже увидели, насколько может быть опасна эта команда, даже играя откровенно вторым номером.

По итогам первой половины матча, напротив номинальных гостей практически во всех графах статистики содержались "нули" — Дания полностью контролировала ситуацию на поле, а попытки Пукки на своих плечах затащить команду в чужую штрафную спокойно встречались со стороны обороны. А вот на другой стороне поля как белка в колесе крутился Лукас Градецки. Количество опасных ситуаций у его ворот зашкаливало, а Брайтвейт, Хойбьерг, Дилейни и… Кристиан Эриксен не унимались проверять реакцию стража ворот соперников.

Но к чему все эти моменты, если в этот вечер для всего мира существовал только один вопрос — останется ли жив капитан датчан, после потери сознания перед самым уходом на перерыв. Футболист просто рухнул на газон, и только подоспевшие к нему партнеры сразу могли понять, что произошло что-то действительно страшное.

Дилейни попросил организовать кольцо оцепления, дабы закрыть лежащего на газон Эриксена, а внутри уже вовсю работала бригада медперсонала. Когда в ход пошел дефибриллятор, стало действительно не по себе. Арбитр, спустя длительную паузу, дал команду уходить с поля всем присутствующим, после чего мы погрузились в томительное ожидание новостей о состоянии Кристиана.

В конечном итоге, нам сообщили, что лидер сборной Дании начал приходить в чувство, а игра, которую изначально решили перенести на следующих день (если верить слухам), была доиграна непосредственно в отчетный вечер, но с серьезным опозданием. Эриксена заменил Матиас Йенсен.

Словно отдавая дань уважения, команды доиграли в умеренном темпе первую половину матча, после чего отправились на пятиминутную паузу. Уже после перерыва игра продолжилась с такого же контроля от датчан на чужой половине, какой мы видели по ходу первого тайма, а особенно заметным был вышедший на замену Йенсен. Вот только ему забить не удалось с нескольких попыток, а финнам для гола хватило всего одного подхода, одного навеса Уронена с левого фланга и одного удара головой в створ от Похьянпало, который, к тому же, оказался еще и последним для гостей в этот вечер.

Да, магия футбола в этот вечер действительно поражала воображение. Звездный состав Дании бился в своих атаках о непреступную стену обороны соперников, но конструктива в реализации создать так и не сумел. Даже пенальти на 73-й минуте получила команда Хьюлманда, но Хойбьерг ударом в правый нижний угол Градецки так и не сумел переиграть. Свелось все к тому, что "алая гвардия" так и продолжала кружиться перед чужими владениями, но в компенсированное время уже была отброшена далеко на свою половину поля.

В следующем туре Дания все на том же Паркене в Копенгагене будет принимать Бельгию, а Финляндия в Санкт-Петербурге будет номинальным хозяином матча против России.



Дания — Финляндия 0:1

Гол: Похьянпало, 60



На 74-й минуте Пьер-Эмиль Хойбьерг (Дания) не забил пенальти (вратарь).

Дания: Шмайхель — Васс (Ларсен, 76), Кьер (Вестергор, 63), Кристенсен, Мехле — Эриксен (М. Йенсен, 43), Хойбьерг, Дилейни (Корнелиус, 76) — Поульсен, Винн (Сков-Ольсен, 63), Брайтвейт.



Финляндия: Градецки — Райтала, Тойвио, Араюури, О’Шонесси, Уронен — Лод, Спарв (Шуллер, 76), Камара — Похьянпало (Форсс, 84), Пукки (Кауко, 77).



Предупреждения: Лод, Спарв.

