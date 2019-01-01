Лукаку открыл счет в матче с Россией и посвятил гол Эриксену
Празднуя гол, бельгийский форвард подбежал к камере и громко прокричал в объектив.
В настоящее время проходит матч стартового тура группового этапа Евро-2020, в котором сборная Бельгии встречается с национальной командой России.
Уже на десятой минуте встречи счет в матче открыл форвард Интера и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который воспользовался ошибкой российского защитника и пробил точно в угол ворот.
После забитого мяча Лукаку побежал к видеокамере и громко прокричал: "Кристиан, будь сильным. Я тебя люблю!".
Ромелу посвятил свой гол партнеру по миланскому Интеру Кристиану Эриксену, который потерял сознание в поединке Дания — Финляндия.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Бельгия — Россия.
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