Бельгия на классе разобралась с Россией

Команда Роберто Мартинеса не оставила шансов соперникам тремя безответными голами.

Бельгия — Россия, Getty Images

После событий в матче Дания — Финляндия, время словно перестало ощущаться, однако от необходимости параллельно доигрываемому поединку включаться в заключительное противостояние игрового дня это никак не освобождало. На поле стадиона Санкт-Петербург в одноименном городе сборная России выступала в качестве номинально гостевой стороны, пытаясь оказать сопротивление национальной команде Бельгии — одному из явных фаворитов всего чемпионата Европы-2020.

Сказать, что у команды Станислава Черчесова в этот вечер могло что-то получиться можно было только по ходу первых пяти минут отчетного поединка, когда россияне хоть как-то обозначали преимущество на мяче. После этого, настало время их соперников, а мастерства "Красных дьяволов" было достаточно для того, чтобы уже первый свой выпад завершить забитым мячом. Лукаку был в явном офсайде в момент передачи с правого фланга, но отскок мяча от груди незадачливого Семенова бригада арбитров восприняла как полноценный пас на соперника, поэтому форвард вернулся в эпизод с ударом в правый нижний угол мимо опешившего Шунина.

Бельгия с радостью подхватила собственный атакующий ритм, постепенно продавливая центральную зону соперников, которая была больше похожа на проходной двор в этом поединке. Шутка ли, но болельщикам по всей Украине могли изрядно повысить концентрацию алкоголя в крове Дендонкер и Торган Азар, если бы воспользовались своими моментами при ударах с близкой дистанции, которые для них бережно создавал Ромелу Лукаку.

Впрочем, давление команды Роберто Мартинеса было настолько велико, что сразу после завершения первого получаса игрового времени россияне получили свой второй пропущенный мяч, после чего судьба матча для них стала окончательно ясной. Шунин крайне неудачно сыграл на перехвате подачи с левого фланга, подарив возможность Тома Менье расстрелять пустые ворота. Тут стоит отметить, что еще несколькими минутами ранее флангового футболиста вообще не было на поле, однако вынужденная замена Тимоти Кастаня подоспела очень даже вовремя.

Игравшего на правом фланге атаки Бельгии футболиста пришлось менять по исходу столкновения с Кузяевым, который в скором времени также был вынужден досрочно покинуть пределы поля, а еще одну замену Черчесов сжег на опытного Жиркова, который получил повреждение в одном из эпизодов скоростных рывков. Однако, сложно было рассчитывать на то, что Россия сможет "выехать" в этом матче на разительных заменах в своем стартовом составе. Игры с ее стороны мы так и не увидели, а за ход поединка отвечали только бельгийцы.

Именно "Красным дьяволам" принадлежало решение сушить игру во второй половине матча, в результате чего мы видели бесконечную возню с мячом в центре поля, которая изредка завершалась обострением в финальной фазе, однако голкиперов никто толком так и не тревожил. Кроме Лукаку, у которого на 88-й минуте хватило сил для рывка за передачей на ход от Менье из центра поля, после чего Шунин получил мяч в ближний угол своих ворот. Слишком непринужденная победа одной из сторон.

В следующем туре сборная Бельгии будет играть на Паркене против Дании, а Россия вновь престанет перед нами на поле стадиона Санкт-Петербург в качестве принимающей стороны, но уже в матче против достаточно неожиданно вырвавшейся в лидеры квартета Финляндии.— Россия 3:0Лукаку, 10, 88, Менье, 34Куртуа — Альдервейрельд, Боята, Вертонген (Вермален, 77) — Кастань (Менье, 27), Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар — Мертенс (Э. Азар, 71), Лукаку, Карраско (Прат, 77).Шунин — Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков (Караваев, 43) — Оздоев, Баринов (Дивеев, 46) — Зобнин (Мухин, 63), Головин, Кузяев (Черышев, 30, Миранчук, 63) — Дзюба.