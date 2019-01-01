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Пукки — о победе над Данией: В этот вечер есть над чем задуматься, помимо футбола

Лидер сборной Финляндии прокомментировал стартовый успех его команды на Евро-2020.

Теему Пукки, Getty Images
Теему Пукки, Getty Images

В своем первом в истории матче на чемпионатах Европы сборной Финляндии удалось одержать минимальную победу над Данией, благодаря единственному удару в створ ворот за весь поединок (1:0).

Дания — Финляндия 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершению встречи, нападающий "филинов" Теему Пукки прокомментировал данный успех для своей национальной команды следующими словами: "Напряжение было больше обычного — во-первых, первый в истории матч на ЕВРО, во-вторых, в городе, который много значит лично для меня.

Было здорово снова сыграть при заполненных трибунах. Они неотъемлемая часть футбола, и было очень приятно видеть здесь финских болельщиков. Конечно, мы довольны результатом, хотя сегодня вечером нам всем есть над чем задуматься" — приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Следующий матч команды Маркку Канервы на международном форуме пройдет в формально домашних условиях стадиона Санкт-Петербург против России, 16 июня, начало в 16:00 по киевскому времени.

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Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
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