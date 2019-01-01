Петкович — о ничьей против Уэльса: Стакан наполовину полон

Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал стартовый матч его команды на Евро-2020.

Владимир Петкович (справа) и Джедран Шакири, Getty Images

Дебютным поединком на чемпионате Европы-2020 для сборной Швейцарии стало противостояние против Уэльса в Баку, в первом тайме которого "Нати" полностью контролировали ход событий, после чего оформили забитый мяч уже во второй половине матча, однако пропустили в ответ спустя короткий промежуток времени (1:1).

Уэльс — Швейцария 1:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович по завершении поединка прокомментировал значение данного результата для дальнейших выступлений его команды: "Стакан наполовину полон, но наполовину пуст.

Мы владели инициативой большую часть встречи, превзошли соперника во многих аспектах. Выключились из игры минут на десять, и это стоило нам пропущенного гола.

Конечно, нужно было забивать больше одного. Очень обидный результат, хотя игрой мы не разочарованы", — подытожил швейцарский специалист.

Свой следующий матч на Евро-2020 Швейцария проведет в Риме, 16 июня сразившись против Италии в гостевых условиях. Начало в 22:00 по киевскому времени.