Лучший игрок матча Уэльс — Швейцария: У Швейцарии были шансы, но мы ими не воспользовались
Нападающий сборной Швейцарии прокомментировал стартовый матч его команды на Евро-2020.
В первом поединке на чемпионате Европы-2020 сборная Швейцарии в Баку встречалась с национальной командой Уэльса. "Нати" вышли вперед по счету в начале второго тайма, однако не сумели удержать преимущество, на фоне качественно проведенной первой половины, а в последствии и пропустили ответный мяч (1:1).
Уэльс — Швейцария 1:1 Видео голов и обзор матча
Активная игра после перерыва со стороны нападающего Швейцарии Бреля Эмболо в последствии обеспечила для этого футболиста не только авторство единственного забитого мяча его командой, но и позволила завоевать титул Лучшего игрока матча. Сам же игрок на послематчевом интервью рассказал журналистам о своих впечатлениях от поединка.
"Я немного разочарован результатом. У нас были шансы увеличить преимущество, но мы ими не воспользовались.
Возможно, сбавили активность после первого гола. Мы заслуживали победу, но в итоге только ничья, и это обидно", — приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.
Свой следующий матч на Евро-2020 Швейцария проведет в Риме, 16 июня сразившись против Италии в гостевых условиях. Начало в 22:00 по киевскому времени.
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