Лучший игрок матча Уэльс — Швейцария: У Швейцарии были шансы, но мы ими не воспользовались

Нападающий сборной Швейцарии прокомментировал стартовый матч его команды на Евро-2020.

Брель Эмболо, Getty Images

В первом поединке на чемпионате Европы-2020 сборная Швейцарии в Баку встречалась с национальной командой Уэльса. "Нати" вышли вперед по счету в начале второго тайма, однако не сумели удержать преимущество, на фоне качественно проведенной первой половины, а в последствии и пропустили ответный мяч (1:1).

Уэльс — Швейцария 1:1 Видео голов и обзор матча

Активная игра после перерыва со стороны нападающего Швейцарии Бреля Эмболо в последствии обеспечила для этого футболиста не только авторство единственного забитого мяча его командой, но и позволила завоевать титул Лучшего игрока матча. Сам же игрок на послематчевом интервью рассказал журналистам о своих впечатлениях от поединка.

"Я немного разочарован результатом. У нас были шансы увеличить преимущество, но мы ими не воспользовались.

Возможно, сбавили активность после первого гола. Мы заслуживали победу, но в итоге только ничья, и это обидно", — приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

Свой следующий матч на Евро-2020 Швейцария проведет в Риме, 16 июня сразившись против Италии в гостевых условиях. Начало в 22:00 по киевскому времени.