Форвард сборной Уэльса — о матче против Швейцарии: Отыгрываться всегда плохо

Автор единственного мяча сборной Уэльса в игре против Швейцарии прокомментировал стартовый матч его команды на Евро-2020.

В рамках своего первого игрового дня на чемпионате Европы-2020 сборная Уэльса проводила формально домашнее противостояние против Швейцарии в условиях Олимпийского стадиона в Баку. Валлийцы пропустили первыми в начальной фазе второго тайма, однако уже в скором времени сумели переломить ход противостояния, благодаря чему набрали первый балл на международном первенстве (1:1).

Уэльс — Швейцария 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, автор единственного гола "красных драконов" в отчетной встрече — нападающий Киффер Мур — поделился своими впечатлениями от проведенного его командой противостояния.

"Лично я результатом доволен. Конечно, было бы круто победить, но ничья тоже важна с турнирной точки зрения.

Всегда плохо отыгрываться, но мы все же сравняли счет и сохранили его до конца матча. И это большой плюс для команды", — заключил футболист.

Свой следующий матч на Евро-2020 Уэльс вновь проведет в Баку, 16 июня сразившись против Турции уже в гостевых условиях. Начало в 19:00 по киевскому времени.