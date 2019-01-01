Черчесов — о матче против Бельгии: Мы сами помогли соперникам

Главный тренер сборной России прокомментировал стартовый матч его команды на Евро-2020.

Станислав Черчесов, Getty Images

Сборная России стартовала на чемпионате Европы-2020 со в чем-то ожидаемого поражения от лидера мирового рейтинга — национальной команды Бельгии, не показав при этом акцентированной игры (0:3).

Бельгия — Россия 3:0 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка на стадионе Санкт-Петербург, главный тренер сборной России Станислав Черчесов следующим образом прокомментировал выступление своей команды: "Сегодня мы сами помогли бельгийцам. Хорошо начали игру, но потом совершили осечку. После этого появилось разочарование.

Конечно, в футболе без ошибок не бывает. Обидно пропустить такой гол, но играть надо продолжать. В моей команде должен быть характер, на который ничто не влияет.

То, что сейчас мы получим порцию критики, это абсолютно справедливо", — подытожил наставник россиян.

В своем следующем матче на Евро-2020 команда Черчесова сыграет на все той же арене в формально гостевых условиях, но уже против Финляндии. Поединок состоится 16 июня, начало в 16:00 по киевскому времени.