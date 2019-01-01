Мартинес — о травме Кастаня: Он больше не сможет помочь нам на Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал стартовый матч его команды на Евро-2020 и травму своего подопечного.

Роберто Мартинес, Getty Images

Сборная Бельгии начала свой путь на чемпионате Европы-2020 с безальтернативной победы над национальной командой России в формально домашних условиях стадиона Санкт-Петербург (3:0).

Бельгия — Россия 3:0 Видео голов и обзор матча

Ход событий первого тайма данного поединка был омрачен тяжелым столкновением футболиста "Красных дьяволов" Тимоти Кастаня с полузащитником россиян Игорем Дивеем, последствием которого на первых порах стали замены обоих футболистов.

Однако, в итоге, оказалось, что Кастань получил достаточно тяжелую травму с подозрением на перелом глазницы, что в своем послематчевом интервью подтвердил главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес.

"Что касается травмы Кастаня, то у него двойной перелом. К сожалению, он не сможет больше помочь нам на Евро-2020", — сделал неутешительное известие главный тренер "Красных дьяволов".

Также, Мартинес не остался в стороне и от комментариев относительно самого поединка: "Первый матч всегда очень сложен. Нам нужно было сконцентрироваться на 90 минут, не пропустить.

Мы были готовы к схеме соперника в четыре защитника — уже трижды встречались с Россией, и один раз Черчесов использовал эту схему. В целом игра меня порадовала. Победа позволяет нам уверенно смотреть в будущее", — подытожил специалист.

В своем следующем матче на Евро-2020 Бельгия сыграет в гостевых условиях против Дании в Копенгагене. Поединок состоится 17 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.