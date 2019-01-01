Роналду — об Эриксене: Мир футбола объединяется в надежде на хорошие новости

Португалец поддержал датчанина.

Криштиану Роналду, getty images

Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал хавбека «Интера» и сборной Дании Кристиана Эриксена.

Напомним, что в матче между сборными Дании и Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон. После длительных реанимационных процедур, датчанина доставили в больницу, где его состояние было оценено как стабильное.

"Наши мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном и его семьей. Мир футбола объединяется в надежде на хорошие новости.

Я рассчитываю вскоре увидеть тебя на поле, Крис! Оставайся сильным!" – написал португалец в своем Instagram.