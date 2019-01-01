Альдервейрельд — о матче против России: В первой игре на таком турнире всегда нервничаешь

Защитник сборной Бельгии прокомментировал стартовый матч его команды на Евро-2020.

Тоби Альдервейрельд (справа) против Артема Дзюбы, Getty Images

В своем стартовом поединке на чемпионате Европы-2020 сборная Бельгии в формально домашних условиях противостояла России на поле стадиона Санкт-Петербург. Коллектив Роберто Мартинеса спокойно справился со стартовым давлением оппонентов, после чего оформил два мяча в чужие ворота еще по ходу первого тайма, финишировав свои усилия третьим результативным ударом в конце матча (3:0).

Бельгия — Россия 3:0 Видео голов и обзор матча

Защитник "Красных дьяволов" Тоби Альдервейрельд в своем послематчевом интервью рассказал о впечатлениях от выступления его команды в данном поединке: "В первом матче на таком турнире всегда нервничаешь, так что вполне обычная ситуация, что не все было идеально.

Но мы полностью контролировали ход матча. Порой оказывались под давлением, но правильно с ним справлялись.

Если ты забиваешь три гола такой команде как Россия, то можешь быть доволен собой", — подытожил бельгийский футболист.

В своем следующем матче на Евро-2020 Бельгия сыграет в гостевых условиях против Дании в Копенгагене. Поединок состоится 17 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.