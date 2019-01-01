Баринов — о матче против Бельгии: Я бы не сказал, что бельгийцы — космос

Полузащитник сборной России прокомментировал стартовый матч его команды на Евро-2020.

Дмитрий Баринов (слева) после столкновения с Дрисом Мертенсом, Getty Images

В очередной раз в своей истории сборная России была вынуждена начинать международный форум с поединка против национальной команды Бельгии, однако и в контексте чемпионата Европы-2020 потерпела неудачу при попытке оказать сопротивление лидеру мирового рейтинга сборных (0:3).

Бельгия — Россия 3:0 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, полузащитник команды Станислава Черчесова Дмитрий Баринов прокомментировал выступление своей команды в отчетный вечер: "Я бы не сказал, что бельгийцы — космос. Мы пропустили два нелепых гола. До этого у нас были нормальные подходы.

Не знаю, что произошло. Завтра разберем игру, проанализируем, что получилось, а что нет, и будем готовиться дальше. Время есть.

Надо побеждать и Финляндию, и Данию. Критика? Мы к ней привыкли. Это только делает нас сильнее", — подытожил футболист.

В своем следующем матче на Евро-2020 Россия сыграет на все той же арене в формально гостевых условиях, но уже против Финляндии. Поединок состоится 16 июня, начало в 16:00 по киевскому времени.