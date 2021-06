Маротта: Эриксен не болел COVID-19 и не вакцинировался — рекомендую идиотам позакрывать рты

Генеральный директор Интера прокомментировал эпизод из матча Дания — Финляндия.

В противостоянии на поле стадиона Паркен в Копенгагене между Данией и Финляндией, которое проходило в рамках чемпионата Европы-2020, лишь доля внимания уделялась финальному исходу поединка — "филины" одержали победу со счетом 1:0, благодаря единственному удару по воротам соперников.

Дания — Финляндия 0:1 Видео гола и обзор матча

А вот что действительно заслуживало внимание, так это эпизод в конце первого тайма, когда полузащитник "алой гвардии" Кристиан Эриксен неожиданно рухнул на газон. В последствии, медикам пришлось бороться за его жизнь непосредственно на футбольном поле, а сама игра получила паузу более чем в один час.

К счастью, футболист датчан уже пришел в себя и даже успел пообщаться со своими партнерами по команде, однако вокруг эпизода сразу возникло множество конспирологических теорий.

Одни из них — у игрока остановилось сердце из-за перенесенного COVID-19 или процедуры вакцинирования, на что сразу пришлось в жесткой манере реагировать генеральному директору клуба, где выступает Эриксен, — миланского Интера — Джузеппе Маротте.

"Эриксен не болел COVID-19 и не проходил вакцинацию. Всем идиотам, которые говорят о возможном влиянии вакцины на случившееся, рекомендую позакрывать рты", — передает слова функционера журналист Евроспорт Сиавош Фаллахи.

Inter CEO Marotta: "Eriksen hasn't had COVID and he hasn't been vaccinated" all the idiots talking about this being an effect of the vaccine can shut up