Россия — первая страна, которая проиграла на Евро в родных стенах с разницей в три мяча
Команда Черчесова ожидаемо провалилась в матче против Бельгии.
Противостояние против сборной Бельгии в своем стартовом поединке на чемпионате Европы-2020 национальная команда России увенчала поражением, при достаточно слабой игре (0:3).
Бельгия — Россия 3:0 Видео голов и обзор матча
Впрочем, поводы для негативных эмоций на этом для коллектива Станислава Черчесова себя не исчерпали.
Как сообщает статистический портал Gracenote, сборная России побила антирекорд по разнице забитых и пропущенных голов в проигранных матчах при родных трибунах за всю историю проведения чемпионатов Европы.
Напомним, что на нашем сайте вы можете ознакомиться со словами главных тренеров Станислава Черчесова и Роберто Мартинеса, которые они сказали после финального свистка в отчетном поединке.
В своем следующем матче на Евро-2020 Россия сыграет на все той же арене в формально гостевых условиях, но уже против Финляндии. Поединок состоится 16 июня, начало в 16:00 по киевскому времени.
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