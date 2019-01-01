Россия — первая страна, которая проиграла на Евро в родных стенах с разницей в три мяча

Команда Черчесова ожидаемо провалилась в матче против Бельгии.

Бельгия — Россия, Getty Images

Противостояние против сборной Бельгии в своем стартовом поединке на чемпионате Европы-2020 национальная команда России увенчала поражением, при достаточно слабой игре (0:3).

Бельгия — Россия 3:0 Видео голов и обзор матча

Впрочем, поводы для негативных эмоций на этом для коллектива Станислава Черчесова себя не исчерпали.

Как сообщает статистический портал Gracenote, сборная России побила антирекорд по разнице забитых и пропущенных голов в проигранных матчах при родных трибунах за всю историю проведения чемпионатов Европы.

Напомним, что на нашем сайте вы можете ознакомиться со словами главных тренеров Станислава Черчесова и Роберто Мартинеса, которые они сказали после финального свистка в отчетном поединке.

В своем следующем матче на Евро-2020 Россия сыграет на все той же арене в формально гостевых условиях, но уже против Финляндии. Поединок состоится 16 июня, начало в 16:00 по киевскому времени.