Без Цыганкова, Безуса и Судакова: стала известна заявка сборной Украины на матч с Нидерландами
Три футболиста не попали в список игроков на первый поединок чемпионата Европы.
Виктор Цыганков, getty images
Стала известна заявка сборной Украины на стартовый матч Евро-2020 против национальной команды Нидерландов.
Вратари: Бущан, Пятоп, Трубин;
Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик, Попов;
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Зубков;
Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик;
Отметим, что в данный список не попали Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Роман Безус.
Матч между командами Франка де Бура и Андрея Шевченко стартует сегодня, в 22.00 по киевскому времени.
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