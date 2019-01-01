Директор трансляции матча Дания — Финляндия: Мы получили инструкции — не снимать эпизод после падения Эриксена

Представитель технической части вещания поединка поделился информацией из-за кулис.

Дания — Финляндия, Getty Images

Шокирующие события в конце первого тайма поединка первого тура чемпионата Европы-2020 между Данией и Финляндией (0:1), когда лидер атак "алой гвардии" Кристиан Эриксен неожиданно потерял сознание, заставили содрогнуться весь футбольный мир.

Сразу после того, как партнер по команде оказался на газоне, игроки сборной Дании образовали периметр оцепления вокруг него, дабы скрыть от объективов телекамер манипуляции, которые медперсонал был вынужден проводить для спасения жизни футболиста.

Для телезрителей этот момент был доступен благодаря телетрансляции, ответственность за которую несла одна из французских телевизионных кампаний, директор которой, Жан-Жак Амселлем, сразу после игры в беседе с журналистами L'Équipe рассказ о рекомендациях, соблюдаемых в подобных ситуациях ответственными за глобальное вещание.

"Как вы понимаете, для подобных вещей не существует справочника. Перед нами была замедленная картинка, и мы действительно отчетливо видели, как Кристин падает, но я немедленно заставил свои команды не сосредотачиваться на нем, не снимать его больше!

Имея на стадионе более 30 камер, мы могли бы продолжать концентрироваться на этом эпизоде, но мы ни не пошли на это, и не снимали его с близкого расстояния.

Во время всего, что происходило после, мы старались акцентировать внимание на эмоциях болельщиков Дании. Мы также снимали эмоции финнов. Не думаю, что мы поступили в этой ситуации как-то неэтично.

Да, это правда, что наш продюсер разговаривал с УЕФА. Инструкции были четкими: нам сказали не делать крупных планов, не снимать массаж сердца, но никто не запрещал снимать окружающие эмоции.

Если мы будем делать только общие планы, мы не сможем показать эту глубину реакцию. Это могло быть странно… но мы должны были передать то, как этот эпизод отражался на стадионе.

Мы показали печаль и горе людей на стороне игроков, сотрудников и болельщиков. Мы также увидели единство в этот момент великой тревоги. Это нужно было передать.

Я бы не назвал это вуайеризмом. Если бы кто-то сказал мне "держись за общий план", я бы так и поступил. Но самое главное, как я считаю, что с Кристианом все в порядке", — подытожил директор трансляции отчетного поединка.

Напомним, что Кристиан Эриксен уже успел пообщаться с партнерами по сборной непосредственно из больницы.