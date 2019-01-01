Тренер сборной Северной Македонии Ангеловски: Нас считают аутсайдерами, но это дает дополнительную мотивацию
Специалист поделился мыслями о предстоящей встрече.
Игор Ангеловски, Twitter
Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски высказался в преддверии первого поединка своей команды на Евро-2020, в котором она сойдется с Австрией.
"Мы можем считаться аутсайдерами турнира, но нас это не беспокоит. Наоборот, дает дополнительную мотивацию.
Мы хорошо подготовились. Все игроки с нетерпением ждут встречи с австрийцами", — сказал специалист.
Австрия и Северная Македония сыграют сегодня, 13 июня, в Амстердаме на Йохан Кройфф Арене. Стартовый свисток поединка — в 19:00 по киевскому времени.
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