Тренер сборной Северной Македонии Ангеловски: Нас считают аутсайдерами, но это дает дополнительную мотивацию

Специалист поделился мыслями о предстоящей встрече.

Игор Ангеловски, Twitter

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски высказался в преддверии первого поединка своей команды на Евро-2020, в котором она сойдется с Австрией.

"Мы можем считаться аутсайдерами турнира, но нас это не беспокоит. Наоборот, дает дополнительную мотивацию.

Мы хорошо подготовились. Все игроки с нетерпением ждут встречи с австрийцами", — сказал специалист.

Австрия и Северная Македония сыграют сегодня, 13 июня, в Амстердаме на Йохан Кройфф Арене. Стартовый свисток поединка — в 19:00 по киевскому времени.