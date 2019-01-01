Англия — Хорватия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.
Англия — Хорватия, Getty Images
Матч чемпионата Европы-2020 в рамках группы D между сборными Англии и Хорватии на поле стадиона Уэмбли в Лондоне ознаменует собой старт третьего игрового дня.
Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка:
Напомним, поединок Англия — Хорватия пройдет сегодня, 13 июня, в 16:00 по киевскому времени. Следить за событиями матча вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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