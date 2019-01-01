Англия — Хорватия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.

Англия — Хорватия, Getty Images

Матч чемпионата Европы-2020 в рамках группы D между сборными Англии и Хорватии на поле стадиона Уэмбли в Лондоне ознаменует собой старт третьего игрового дня.

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка:

Напомним, поединок Англия — Хорватия пройдет сегодня, 13 июня, в 16:00 по киевскому времени. Следить за событиями матча вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.