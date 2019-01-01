Футбольный союз Дании: Состояние Эриксена стабильное, он продолжает находиться в больнице

Руководящий футбольный орган страны опубликовал последнюю информацию о состоянии лидера своей сборной.

Кристиан Эриксен, Getty Images

Поединок первого тура в рамках группы B чемпионата Европы-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) был омрачен достаточно тревожными событиями, связанными со здоровьем лидера "алой гвардии" Кристианом Эриксеном, который под конец первого тайма потерял сознания непосредственно во время игры.

Без преувеличения, весь мир переживал за то, чтобы бригаде медперсонала удалось привести полузащитника в чувства, поэтому каждая новость о состоянии подопечного Каспера Хьюлманда играла значительную роль.

В частности, одно их последних обновлений относительно кондиций футболиста пришло от Футбольного союза Дании:

"Сегодня утром мы имели возможность поговорить с Кристианом Эриксеном, передавшим привет своим товарищам по команде. Его состояние стабильное, и он продолжает находиться в больнице для дальнейшего анализа.

Команда и состав национальной сборной имеют получили необходимую психологическую помощь после вчерашнего инцидент, и будут в дальнейшем находиться под пристальным контролем специалистов.

Мы хотели бы поблагодарить всех за чистосердечные пожелания Кристиану Эриксену от фанатов, игроков, королевских семей Дания и Англия, международных ассоциации, клубов и т. д.

Мы призываем всех присылать свои пожелания Футбольной ассоциации Дании, после чего мы проконтролируем, чтобы они все были переданы Кристиану и его семье", — гласит текст заявления.

Стоит отметить, что еще не было информации от представителей медицинского сектора относительно того, сколько времени на восстановление понадобится игроку сборной Дании и миланского Интера.