Бензема: На 100% готов сыграть против Германии

Форвард сборной Франции восстановился от повреждения.

Карим Бензема, Getty Images

Во время подготовки к чемпионату Европы-2020 нападающий сборной Франции и мадридского Реала Карим Бензема, чье возвращение в стан национальной команды так ждали преданные фанаты, получил повреждение в контрольном поединке против Болгарии (3:0), что вынудило его на несколько дней выпасть из тренировочного процесса.

Однако, главный тренер "Les Bleus" Дидье Дешам, равно как и его подопечный, был уверен в том, что возвращение форварда в строй не заставит себя долго ждать.

И вот, уже непосредственно за день до первой игры Франции на Евро-2020, в которой ей будет противостоять Германия, Карим Бензема официально подтвердил, что сможет принять участие в поединке.

"Восстановление прошло очень хорошо, поэтому уже в субботу, 12 июня, я смог возобновить тренировки вместе с командой. Боли прошли, поэтому я выкладываюсь на полную.

Я даже не думал о том, что могу пропустить Евро. Да, я испытывал серьезные болевые ощущения после полученного повреждения, но это оказалось простым ударом. Вместе с тренерским штабом, мы приняли решение не рисковать, поэтому я ненадолго вышел из тренировочного процесса.

Сейчас же, я чувствую себя прекрасно, так как поддерживал тонус в тренажерном зале. Готов к предстоящей игре на все 100%", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Франция — Германия состоится 15 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.