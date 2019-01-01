Триппьер сыграет в стартовом составе Англии в игре против Хорватии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы D, в котором сыграют Англия и Хорватия.

Киран Триппьер, Getty Images

Третий игровой день чемпионата Европы-2020 начнется с поединка в Лондоне, где Англия будет полноправным хозяином стадиона Уэмбли в игре против Хорватии.

Гарет Саутгейт удивил болельщиков своей национальной команды выбором игрока на позиции левого защитника, где в предстоящей игре предстоит выступить Кирану Триппьеру, в то время как Люк Шоу остался в запасе.

Со стороны Златко Далича подобных неожиданных решений мы не наблюдаем — у "клетчатых" сыграет привычный наигрываемый по ходу сезона состав.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Мингс, Триппьер — Филлипс, Райс — Стерлинг, Маунт, Фоден — Кейн.

Запасные: Дин Хендерсон, Джонстон, Шоу, Грилиш, Джордан Хендерсон, Рэшфорд, Коади, Калверт-Льюин, Уайт, Джеймс, Сака, Беллингем.



Хорватия: Ливакович — Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Гвардиол — Модрич, Брозович, Ковачич — Крамарич, Ребич, Перишич.