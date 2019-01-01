Верратти может попасть в заявку на матч со Швейцарией
Хавбек команды Манчини может успеть восстановиться от травмы.
Марко Верратти, getty images
Полузащитник сборной Италии Марко Верратти может попасть в состав на матч Евро-2020 против Швейцарии.
По информации источника, вчера итальянец сыграл 20 минут в товарищеском матче против Пескары U19. Таким образом, Верратти, возможно, сыграет против Швейцарии, однако маловероятно, что хавбек выйдет в старте.
Полузащитник пропустил первый матч Евро против Турции из-за травмы колена, полученной в ПСЖ.
Италия сыграет со Швейцарией в среду, 16 июня, в Риме. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.
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