Верратти может попасть в заявку на матч со Швейцарией

Хавбек команды Манчини может успеть восстановиться от травмы.

Марко Верратти, getty images

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти может попасть в состав на матч Евро-2020 против Швейцарии.

По информации источника, вчера итальянец сыграл 20 минут в товарищеском матче против Пескары U19. Таким образом, Верратти, возможно, сыграет против Швейцарии, однако маловероятно, что хавбек выйдет в старте.

Полузащитник пропустил первый матч Евро против Турции из-за травмы колена, полученной в ПСЖ.

Италия сыграет со Швейцарией в среду, 16 июня, в Риме. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.