В стартовом составе Англии впервые с 1992 года нет игроков МЮ и Ливерпуля

На крупном турнире это произошло впервые с 1992 года.

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В настоящее время проходит поединок стартового тура Евро-2020, в котором сборная Англии встречается с национальной командой Хорватии.

По информации OptaJoe, в стартовом составе команды Гарета Саутгейта не оказалось ни одного игрока из Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. Это произошло впервые на крупном турнире с 1992 года, когда был матч группового этапа Евро-1992 против Франции.

Также отметим, что Тайрон Мингс стал первым футболистом из Астон Виллы, который оказался в стартовом составе англичан на Евро-1996. Примечательно, что тогда таким игроком был сам Саутгейт.

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