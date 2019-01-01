Англия минимально обыграла Хорватию
Подопечные Гарета Саутгейта сыграли в максимально прагматичном стиле.
Англия — Хорватия, Getty Images
Англия — Хорватия 1:0
Гол: Стерлинг, 57
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Мингс, Триппьер — Филлипс, Райс — Фоден (Рашфорд, 71), Маунт, Стерлинг (Калверт-Льюин, 90+2) — Кейн (Беллингэм, 82).
Хорватия: Ливакович — Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Гвардиол — Модрич, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85) — Крамарич (Брекало, 70), Ребич (Петкович, 78), Перишич.
Предупреждения: Фоден — Чалета-Цар, Ковачич, Брозович.
Комментарии
Загрузка...
14:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021