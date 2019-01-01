13 Июн
16:00
Англия
АНГ
1
Хорватия
ХОР
0
13 Июн
LIVE
Австрия
АВС
1
Северная Македония
МАК
1
13 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Украина
УКР
14 Июн
16:00
Шотландия
ШОТ
Чехия
ЧЕХ
14 Июн
19:00
Польша
ПОЛ
Словакия
СВК
14 Июн
22:00
Испания
ИСП
Швеция
ШВЕ
15 Июн
19:00
Венгрия
ВЕН
Португалия
ПОР
15 Июн
22:00
Франция
ФРА
Германия
ГЕР
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
Россия
РОС
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
Уэльс
УЭЛ
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
Швейцария
ШВЦ
17 Июн
16:00
Украина
УКР
Северная Македония
МАК
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Испания — Швеция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.

Сборная Испании, УЕФА
Сборная Испании, УЕФА

В рамках первого тура группы Е на Евро-2020 сборная Испании в Севилье встретится со сборной Швеции.

До этого матча команды сыграли между собой аж 14 поединков. Прогнозируемо, в большинстве из них победителями выходили испанцы — 6 раз. Что касается Швеции, то команда одержала три победы и пять раз между ними была зафиксирована ничья. 

Последний поединок между этими сборными проходил в 2019 году в рамках отбора на Евро-2020 и завершился вничью, 1:1. Удастся ли команде Янне Андерссона добыть положительный результат непосредственно на самом чемпионате Европы? Об этом станет известно в день игры.

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка:

 

Что говорили тренеры перед матчем?

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании:

"У шведов нет игрока, которого можно было бы считать мировой звездой, но они сильны командной игрой. У этой команды высокие, физически крепкие игроки, которые организованно действуют в обороне и точно знают, что они хотят делать на поле.
Мы уже играли с ними в прошлом, и у них были шансы. Сейчас главное отличие в том, что эта игра на официальном турнире. Не сомневаюсь, что будет тяжелый матч. Надеюсь, мы справимся".
Янне Андерссон, главный тренер сборной Швеции:
"Матч на выезде с испанцами — одна из сложнейших задач в современном футболе. Нас ждет захватывающее приключение. Нужно сыграть на пределе, но мы уже показывали себя в таких матчах, и надеюсь, сможем показать еще раз.
В прошлом мы уже доставляли им проблемы. Знаем, что если все будет хорошо получаться, у нас будет шанс".

Ориентировочные составы

 

Испания: Унай Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба — Льоренте, Родри, Педри — Жерар Морено, Мората, Ферран Торрес

 

Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг -  Исак, Берг

Напомним, поединок между Испанией и Швецией состоится в понедельник, 14 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0