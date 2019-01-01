Испания — Швеция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.

Сборная Испании, УЕФА

В рамках первого тура группы Е на Евро-2020 сборная Испании в Севилье встретится со сборной Швеции.

До этого матча команды сыграли между собой аж 14 поединков. Прогнозируемо, в большинстве из них победителями выходили испанцы — 6 раз. Что касается Швеции, то команда одержала три победы и пять раз между ними была зафиксирована ничья.

Последний поединок между этими сборными проходил в 2019 году в рамках отбора на Евро-2020 и завершился вничью, 1:1. Удастся ли команде Янне Андерссона добыть положительный результат непосредственно на самом чемпионате Европы? Об этом станет известно в день игры.

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка:

Что говорили тренеры перед матчем?

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании:

"У шведов нет игрока, которого можно было бы считать мировой звездой, но они сильны командной игрой. У этой команды высокие, физически крепкие игроки, которые организованно действуют в обороне и точно знают, что они хотят делать на поле.

Мы уже играли с ними в прошлом, и у них были шансы. Сейчас главное отличие в том, что эта игра на официальном турнире. Не сомневаюсь, что будет тяжелый матч. Надеюсь, мы справимся".

Янне Андерссон, главный тренер сборной Швеции:

"Матч на выезде с испанцами — одна из сложнейших задач в современном футболе. Нас ждет захватывающее приключение. Нужно сыграть на пределе, но мы уже показывали себя в таких матчах, и надеюсь, сможем показать еще раз.

В прошлом мы уже доставляли им проблемы. Знаем, что если все будет хорошо получаться, у нас будет шанс".

Ориентировочные составы Испания: Унай Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба — Льоренте, Родри, Педри — Жерар Морено, Мората, Ферран Торрес Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг - Исак, Берг

Напомним, поединок между Испанией и Швецией состоится в понедельник, 14 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.