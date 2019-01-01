Испания — Швеция: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.
В рамках первого тура группы Е на Евро-2020 сборная Испании в Севилье встретится со сборной Швеции.
До этого матча команды сыграли между собой аж 14 поединков. Прогнозируемо, в большинстве из них победителями выходили испанцы — 6 раз. Что касается Швеции, то команда одержала три победы и пять раз между ними была зафиксирована ничья.
Последний поединок между этими сборными проходил в 2019 году в рамках отбора на Евро-2020 и завершился вничью, 1:1. Удастся ли команде Янне Андерссона добыть положительный результат непосредственно на самом чемпионате Европы? Об этом станет известно в день игры.
Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка:
Что говорили тренеры перед матчем?
Луис Энрике, главный тренер сборной Испании:
Ориентировочные составы
Испания: Унай Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба — Льоренте, Родри, Педри — Жерар Морено, Мората, Ферран Торрес
Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг - Исак, Берг
Напомним, поединок между Испанией и Швецией состоится в понедельник, 14 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.
Комментарии
14:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021