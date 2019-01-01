Саутгейт: Большую часть времени мы контролировали игру и не давали Хорватии много возможностей

Специалист высказался о первой победе на Евро-2020.

Гарет Саутгейт. getty images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил победу в первом туре Евро-2020 над сборной Хорватии (1:0).

"Приятно подарить нашим болельщикам и нашей стране по-настоящему отличный день. Игроки отлично справились с этим важным заданием. С самого начала было невероятно жарко, но они играли хорошо.

Были моменты, когда темп падал из-за жары, но большую часть времени мы контролировали игру и не давали Хорватии много возможностей, и мы выглядели опасно".

"Филлипс — игрок, которого сильно недооценивают. У него было фантастическое начало своей международной карьеры. Я думал, что он был опасен на протяжении всей игры. Также я очень рад за Рахима Стерлинга. Он был опасен всю игру. Его результативность показывает, что мы должны верить в него, и я думаю, что он был мотивирован, чтобы показать это.

Нам понадобятся все эти атакующие игроки на протяжении всего турнира. Ключевым моментом было оказание давления на хорватских полузащитников, и нам это удалось. Это был день, когда все, кто вышли на поле, выступили хорошо", — сказал Саутгейт.

Положение дел в группе D: