Венгрия — Португалия: где смотреть матч Евро-2020
Вашему вниманию телеканалы, которые покажут поединок 1 тура чемпионата Европы.
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Во вторник, 15 июня, в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша пройдет поединок стартового тура Евро-2020 между сборными Венгрии и Португалии.
В прямом эфире игру покажут телеканалы Футбол 1 и Футбол 2. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.
Сборные Венгрии и Португалии находятся группе F. Во втором поединке квартета сойдутся национальные команды Франции и Германии.
Также текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.
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