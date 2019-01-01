Пандев — второй самый возрастной автор гола на чемпионатах Европы
Форвард забил исторический мяч для своей национальной команды.
В рамках первого тура Евро-2020 сборная Австрии принимает сборную Северной Македонии.
На 28-й минуте счет 1:1 сделал форвард северо-македонской сборной Горан Пандев и вошел в историю.
Нападающий итальянской Дженоа стал вторым самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы (37 лет и 321 день).
На данный момент первое место в данном списке занимает австриец Ивица Вастич (38 лет и 257 дней), который забил в матче против Польши на Евро-2008.
Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией матча Австрия — Северная Македония можно следить на Football.ua.
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