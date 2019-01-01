Франция — Германия: где смотреть матч Евро-2020

Вашему вниманию телеканалы, которые покажут поединок 1 тура чемпионата Европы.

Игроки сборной Франции, Getty Images

Во вторник, 15 июня, в Мюнхене на Альянц Арене состоится поединок стартового тура Евро-2020 между сборными Франции и Германии.

В прямом эфире, одну из самых ожидаемых игр первого тура группового этапа, покажут телеканалы Футбол 1, Футбол 2 и Украина. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Сборные Франции и Германии находятся группе F. Во втором поединке квартета сойдутся национальные команды Венгрии и Португалии, которые встретятся в этот же день — в 16:00 по киевскому времени.

Также текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.