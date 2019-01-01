Франция — Германия: где смотреть матч Евро-2020
Вашему вниманию телеканалы, которые покажут поединок 1 тура чемпионата Европы.
Во вторник, 15 июня, в Мюнхене на Альянц Арене состоится поединок стартового тура Евро-2020 между сборными Франции и Германии.
В прямом эфире, одну из самых ожидаемых игр первого тура группового этапа, покажут телеканалы Футбол 1, Футбол 2 и Украина. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.
Сборные Франции и Германии находятся группе F. Во втором поединке квартета сойдутся национальные команды Венгрии и Португалии, которые встретятся в этот же день — в 16:00 по киевскому времени.
Также текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.
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