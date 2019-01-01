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22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
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22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Франция — Германия: где смотреть матч Евро-2020

Вашему вниманию телеканалы, которые покажут поединок 1 тура чемпионата Европы.

Игроки сборной Франции, Getty Images
Игроки сборной Франции, Getty Images

Во вторник, 15 июня, в Мюнхене на Альянц Арене состоится поединок стартового тура Евро-2020 между сборными Франции и Германии.

В прямом эфире, одну из самых ожидаемых игр первого тура группового этапа, покажут телеканалы Футбол 1, Футбол 2 и Украина. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Сборные Франции и Германии находятся группе F. Во втором поединке квартета сойдутся национальные команды Венгрии и Португалии, которые встретятся в этот же день — в 16:00 по киевскому времени.

Также текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 1 1 0 0 3 0 3
Уэльс УЭЛ 1 0 1 0 1 1 1
Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0