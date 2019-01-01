Греция требует УЕФА заменить форму сборной Северной Македонии

Причиной недовольство греков является герб национальной команды.

Сборная Северной Македонии

Федерация футбола Греции обратилось с заявлением в УЕФА, в котором пишется, что они недовольны формой, в которой сборная Северной Македонии будет выступать на Евро-2020.

Дело в том, что на гербе сборной название Федерация футбола Македонии, без слова "Северной". Еще в 2019 году страна приняла решение сменить название с Македонии на Северную Македонию по просьбе греков.

К слову, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи уже дал ответ на данное заявление со стороны Греции.

"Федерация футбола Македонии — это независимая и некоммерческая организация, зарегистрированная в центральном реестре как НПО и не получает государственных денег. Преспанское соглашение охватывает учреждения, которые получают государственные деньги.

Поскольку ФФМ не получает государственных денег, она не обязана корректировать название в соответствии с Преспансим соглашением ", — цитирует Османи BalkanObserver.