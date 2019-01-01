Нидерланды — Украина: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы C, в котором сыграют Нидерланды и Украина.
В заключительном поединке третьего игрового дня чемпионата Европы-2020 в борьбу вступит сборная Украины, которой предстоит сыграть на поле фаворита квартета C — Нидерландов.
Франк де Бур окончательно определился с выбором тактического рисунка на игру, отдав предпочтение построению 5-3-2.
А Андрей Шевченко, в свою очередь, выставил, во многом ожидаемую обойму исполнителей, доверив место в опорной зоне Сергею Сидорчуку.
Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, Тимбер, де Врей, Блинд, ван Анхолт — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Вегхорст, Депай.
Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергейс, Л. де Йонг, Клаассен, Гравенберх, Мален, Копмейнерс, Гакпо.
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Малиновский, Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Зубков.
Матч Нидерланды — Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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