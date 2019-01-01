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Нидерланды — Украина: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы C, в котором сыграют Нидерланды и Украина.

Сергей Сидорчук (анфас), фото УАФ
Сергей Сидорчук (анфас), фото УАФ

В заключительном поединке третьего игрового дня чемпионата Европы-2020 в борьбу вступит сборная Украины, которой предстоит сыграть на поле фаворита квартета C — Нидерландов.

Франк де Бур окончательно определился с выбором тактического рисунка на игру, отдав предпочтение построению 5-3-2.

А Андрей Шевченко, в свою очередь, выставил, во многом ожидаемую обойму исполнителей, доверив место в опорной зоне Сергею Сидорчуку.

Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, Тимбер, де Врей, Блинд, ван Анхолт — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Вегхорст, Депай.

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергейс, Л. де Йонг, Клаассен, Гравенберх, Мален, Копмейнерс, Гакпо.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Малиновский, Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Беседин, Тымчик, Попов, Довбик.

Матч Нидерланды — Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
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Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
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Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
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Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0