Мораес — о матче против Нидерландов: Я хотел бы быть рядом, Слава Украине

Футболист поддержал национальную команду.

Жуниор Мораес, УАФ

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес поддержал сборную Украины перед первым матчем Евро-2020 против Нидерландов.

"Сегодня день открытия, я хочу пожелать удачи своим товарищам по сборной. Я хотел бы быть рядом с вами.

Буду смотреть матчи и болеть за наш успех, успех всей нашей страны. Слава Украине", — написал Мораес в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что в концовке минувшего сезона УПЛ Жуниор Мораес получил травму, из-за которой пропускает чемпионат Европы.

Матч Нидерланды — Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.