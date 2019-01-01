Мораес — о матче против Нидерландов: Я хотел бы быть рядом, Слава Украине
Футболист поддержал национальную команду.
Жуниор Мораес, УАФ
Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес поддержал сборную Украины перед первым матчем Евро-2020 против Нидерландов.
"Сегодня день открытия, я хочу пожелать удачи своим товарищам по сборной. Я хотел бы быть рядом с вами.
Буду смотреть матчи и болеть за наш успех, успех всей нашей страны. Слава Украине", — написал Мораес в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, что в концовке минувшего сезона УПЛ Жуниор Мораес получил травму, из-за которой пропускает чемпионат Европы.
Матч Нидерланды — Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
Комментарии
Загрузка...
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
12:06:2021
11:06:2021