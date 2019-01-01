Шотландия — Чехия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Шотландия — Чехия, getty images

Очередной игровой день Евро-2020 стартует противостоянием сборных Шотландии и Чехии, которые попытаются выявить сильнейшего в группе D.

Шотландия — Чехия

Понедельник, 14 июня, 16:00. Хэмпден Парк, Глазго. Главный арбитр встречи — Даниэль Зиберт (Германия), Телетрансляция — Футбол 1/2.

Для шотландских болельщиков выход их сборной на Евро-2020 стал действительно знаменательным событием, ведь их национальная команда поучаствует на крупном международном форуме впервые с 1998 года. Тогда сборная Шотландии не смогла выйти из группы, но сейчас есть весьма реалистичные шансы зацепиться за 1/8 финала чемпионата Европы.

В чем же причина столь оптимистичных заявлений? Откровенно говоря, нынешнее поколение шотландских футболистов, фамилии которых преимущественно известны по выступлениям в АПЛ, способно конкурировать со своими соперниками по группе. Ту же Чехию подопечные Стива Кларка дважды обыграли осенью 2020 года в рамках Лиги наций Б (хотя по итогу именно чехи вышли в элитный дивизион с первого места), Хорватия уже не представляет собой грозную силу образца 2018 года, а сборная Англии — это Тоттенхэм из мира национальных команд ввиду многолетнего отсутствия трофеев.

Впрочем, несмотря на недавние два поражения от Шотландии и отсутствие статуса "топ-сборной", команда Чехии также не является подарком. Пусть разгромное поражение в товарищеской встрече от Италии не вводит вас в заблуждение, ведь в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022 чехи сыграли вничью со сборной Бельгии — лучшей национальной командой в рейтинге ФИФА.

Отобранные очки у бельгийцев, как минимум, говорят о способности подопечных Ярослава Шилгавы творить сенсации, однако минимальное поражение от Уэльса в том же отборе на ЧМ из-за пропущенного в большинстве гола говорит о другом — наличии проблем у чехов с равными по уровню соперниками. Шотландия входит в их список, но, возможно, именно мотивация сборной Чехии взять реванш за неудачи в Лиге наций сыграет какую.-то свою роль.

По версии букмекеров, фаворита предстоящего противостояния выделить весьма непросто. Так, на победу Шотландии предлагается коэффициент 2,80, тогда как потенциальный успех Чехии оценивается показателем 2,95. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,05.

Ориентировочные составы

Шотландия: Маршалл — Хендри, Хенли, Тирни — О'Доннелл, Мактоминей, Макгрегор, Макгинн, Робертсон — Дайкс, Адамс

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил — Соучек, Крал — Масопуст, Дарида, Янкто — Шик

Тренеры говорят

Стив Кларк, сборная Шотландии:

"Матч со сборной Чехии ставит перед нами другие проблемы, нежели матчи с Англией и Хорватией. Это может повлиять на выбор состава, хотя в целом я уже определился. Жду, что каждый игрок будет выкладываться за свою страну, кого бы я ни выбрал. Это положительный момент для меня. Каждому тренеру важно доверять своим игрокам".

Ярослав Шилгавы, сборная Чехии:

"Шотландия — крепкая и непростая команда с хорошей обороной: большой, сильной, агрессивной. Они здорово играют на контратаках, их нападающие классно используют моменты один в один. В последнем гостевом матче с Шотландией у нас было много моментов, но мы их не использовали, и соперник наказал нас единственным голом. Думаю, что с третьего раза у нас все должно получиться".