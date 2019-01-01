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Зубкова заменили из-за травмы на 13 минуте

Футболист покинул поле на 11 минуте.

В рамках первого тура Евро-2020 сборная Украины играет в Амстердаме против Нидерландов.

Уже на 13 минуте главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел замену. Вместо Александра Зубкова на поле появился Марлос.

Покидая поле футболист прихрамывал, показывая на икру. Детальнее станет понятно после окончания поединка.

Матч Нидерланды — Украина начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Швейцария ШВЦ 1 0 1 0 1 1 1
Турция ТУР 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 1 0 0 1 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
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Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0