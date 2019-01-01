Зубкова заменили из-за травмы на 13 минуте
Футболист покинул поле на 11 минуте.
В рамках первого тура Евро-2020 сборная Украины играет в Амстердаме против Нидерландов.
Уже на 13 минуте главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел замену. Вместо Александра Зубкова на поле появился Марлос.
Покидая поле футболист прихрамывал, показывая на икру. Детальнее станет понятно после окончания поединка.
Матч Нидерланды — Украина начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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