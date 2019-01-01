Польша — Словакия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Роберт Левандовски, Getty Images

Очередной игровой день Евро-2020 подарит нам противостояние сборных Польши и Словакии, которые попытаются выявить сильнейшего в группе E.

Польша — Словакия

Понедельник, 14 июня, 19:00. Газпром-Арена, Санкт-Петербург. Главный арбитр встречи — Овидиу Хацеган (Румыния), Телетрансляция — Футбол 1/2.

На чемпионате мира 2018 года сборная Польши не смогла похвастаться какими-то положительными результатами, заняв последнее место в своей группе, однако на Евро-2020 ситуация вполне может измениться. Главной причиной этому служит присутствие в составе нападающего Роберта Левандовски, который по итогам минувшего сезона стал обладателем Золотой бутсы и бьет всевозможные бомбардирские рекорды в Бундеслиге.

Пусть поляков нельзя отнести к ряду так называемых "грандов" ввиду отсутствия сбалансированного набора футболистов во всех линиях, но в этом сезоне они сумели сохранить прописку в элитном дивизионе Лиги наций. Тогда польский коллектив проиграл конкуренцию Италии и Нидерландам, хоть и сделал это достойно, и оказался выше уровнем, чем сборная Боснии и Герцеговины. Пока Польша — большая загадка текущего розыгрыша Евро-2020, в которой многое зависит от главной звезды команды — Роберта Левандовски.

Что касается Словакии, стоит признать, она является главным аутсайдером своей группы. Многие ожидают увидеть "словацких соколов" в качестве "мальчиков для битья", однако произойдет ли это непосредственно на самом чемпионате Европы, где, помимо поляков, в своем квартете они сыграют с частично обескровленной Испанией и многообещающей Швецией?

Словацкой команде отчасти повезло оказаться на Евро-2020, ведь в этот раз впервые дополнительно проводился добор команд, занявших третью позицию в своих отборочных группах. Главная проблема словаков пересекается с тем, что наблюдается и в сборной Польши. Как и в стане подопечных Паулу Соузы, в Словакии выделаются явные лидеры в лице Гамшика и Шкриниара, но этого пока недостаточно, чтобы прыгнуть выше собственной головы.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Паулу Соузы. Так, на победу Польши предлагается коэффициент 1,83, тогда как потенциальный успех Словакии оценивается показателем 5,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Ориентировочные составы

Польша: Щенсны — Берешиньски, Глик, Беднарек — Южвяк, Крыховяк, Клих, Зелински Модер, Пухач — Левандовски

Словакия: Дубравка — Пекарик, Шатка, Шкриниар, Губочан — Куцка, Громада — Гараслин, Гамшик, Мак — Дуда

Тренеры говорят

Паулу Соуза, сборная Польши:

"Матч будет непростой. Это будет динамичная игра. Многое будет зависеть от психологии, от концентрации. Мы не можем позволить себе ошибаться. Надо суметь найти пробелы в обороне сборной Словакии, а это хорошо организованная команда, которая умело защищается глубоко у своих ворот и чуть выше. Они очень сильны при переходе из обороны в атаку, эти переходы вертикальны, они не тратят много сил на построение атак, а еще здорово исполняют "стандарты".

Штефан Таркович, сборная Словакии:

"Мы много работали, чтобы попасть сюда, и с нетерпением ждем начала. Перед нами стоит непростая задача. Польша опережает нас в рейтинге ФИФА, мы подходим к матчу не в роли фаворитов, но я думаю, что составы у команд примерно равны. Важно хорошо начать, хотя в первом матче на ЕВРО-2016 мы проиграли Уэльсу и все равно вышли из группы".