Алаба — лучший игрок матча Австрия — Северная Македония

Футболист вышел с капитанской повязкой на игру.

Давид Алаба, Getty Images

Защитник мадридского Реала Давид Алаба стал лучшим футболистом по итогу матча Евро-2020 Австрия — Северная Македония.

Футболист вышел на игру с капитанской повязкой, провел на поле все 90 минут и отметился голевой передачей в момент второго гола. Поединок завершился со счетом 3:1.

Напомним, Австрия выступает в группе С вместе с Украиной, Нидерландами и Северной Македонией и пока занимает первое место.

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