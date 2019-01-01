Алаба — лучший игрок матча Австрия — Северная Македония
Футболист вышел с капитанской повязкой на игру.
Защитник мадридского Реала Давид Алаба стал лучшим футболистом по итогу матча Евро-2020 Австрия — Северная Македония.
Футболист вышел на игру с капитанской повязкой, провел на поле все 90 минут и отметился голевой передачей в момент второго гола. Поединок завершился со счетом 3:1.
Напомним, Австрия выступает в группе С вместе с Украиной, Нидерландами и Северной Македонией и пока занимает первое место.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
14:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021