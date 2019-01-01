В старте сборной Украины против Нидерландов 8 дебютантов на Евро

Для сразу восьмерых игроков это дебютный матч на чемпионатах Европы.

Getty Images

В настоящее время проходит поединок стартового тура Евро-2020, в котором сборная Украины встречается с национальной командой Нидерландов.

В стартовом составе команды Андрея Шевченко вышли сразу восемь футболистов, для которых это первый матч в карьере на чемпионатах Европы.

В этот список попали Георгий Бущан, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Зубков, Руслан Малиновский и Роман Яремчук.

Также отметим, что для Александра Зинченко и Сергея Сидорчука это второе Евро после 2016 года, а для капитана Андрея Ярмоленко это третий чемпионата Европы, так как он выступал на домашнем первенстве в 2012 году.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Нидерланды — Украина.