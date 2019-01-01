Испания — Швеция. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Испания - Швеция, Getty Images

Очередной игровой день Евро-2020 завершится противостоянием сборных Испании и Швеции, которые попытаются выявить сильнейшего в группе E.

Испания — Швеция

Понедельник, 14 июня, 22:00. Олимпийский стадион, Севилья. Главный арбитр встречи — Славко Винчич (Словения), Телетрансляция — Футбол 1/2.

Сборная Испании каноничным образом считается одним из главных претендентов на завоевание трофея чемпионата Европы, который покорялся ей дважды в 21 веке (в 2008 и 2012 годах), однако ряд кадровых проблем вынуждает главного тренера Луиса Энрике проводить определенные эксперименты с составом. Ни для кого не секрет, что эксперименты бывают как удачными, так и провальными.

Как и любая национальная команда топ-уровня, Испания имеет в своем распоряжении целый ряд высококлассных футболистов, находившихся до появления кадровых проблем в так называемом "запасе". Отразится ли это на общем уровне сборной? Отнюдь. Если в стане "фурии рохи" и появятся какие-то трудности, то вызваны они будут в первую очередь несыгранностью состава. На отсутствие выбора игроков с явной потерей качества тренерском штабу Луиса Энрике уж точно не приходится жаловаться.

Сборная Швеции, в свою очередь, привыкла ассоциироваться со своим звездным нападающим Златаном Ибрагимовичем, однако из-за травмы колена опытный форвард и лучший бомбардир в истории "сине-желтых" не сможет принять участие на Евро-2020. 21-летний талант Александер Исак, заявивший о себе в Реал Сосьеде, - тот человек, кто попытается уже сейчас "унаследовать" от Златана статус ключевого звена атакующей линии шведов.

Нельзя не отметить, что будущие соперники по групповому этапу Евро-2020 прекрасно знакомы друг с другом по недавним очным противостояниям в 2019 году. В отборочном этапе на чемпионат Европы сборная Испании заняла лидирующую строчку в своей группе, а ближайшим ее преследователем стала как раз Швеция, которая в первом матче потерпела от "фурии рохи" разгромное поражение (0:3), а затем свела поединок в ничейный результат (1:1). Одержать победу и сейчас коллективу Андерссона будет весьма непросто, ведь Испания не проигрывает дома с октября 2018 года.

По версии букмекеров, безоговорочными фаворитами предстоящего противостояния являются подопечные Луиса Энрике. Так, на победу Испании предлагается коэффициент 1,38, тогда как потенциальный успех Швеции оценивается показателем 10,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,90.

Ориентировочные составы

Испания: Унай Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Альба — Льоренте, Родри, Педри — Жерар Морено, Мората, Ферран Торрес

Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг — Исак, Берг

Тренеры говорят

Луис Энрике, сборная Испании:

"У шведов нет игрока, которого можно было бы считать мировой звездой, но они сильны командной игрой. У этой команды высокие, физически крепкие игроки, которые организованно действуют в обороне и точно знают, что они хотят делать на поле. Мы уже играли с ними в прошлом, и у них были шансы. Сейчас главное отличие в том, что эта игра на официальном турнире. Не сомневаюсь, что будет тяжелый матч. Надеюсь, мы справимся".

Янне Андерссон, сборная Швеции:

"Матч на выезде с испанцами — одна из сложнейших задач в современном футболе. Нас ждет захватывающее приключение. Нужно сыграть на пределе, но мы уже показывали себя в таких матчах, и надеюсь, сможем показать еще раз. В прошлом мы уже доставляли им проблемы. Знаем, что если все будет хорошо получаться, у нас будет шанс".