Франция — Германия: история противостояний

Football.ua вспоминает четыре последних встречи французов и немцев в официальных матчах

Франция — Германия, getty images

Совсем скоро свой путь на чемпионате Европы начнут представители самой горячей группы на турнире – F. В преддверии первой топовой битвы между Францией и Германией предлагаем вам вспомнить встречи данных оппонентов в этом веке на международных турнирах.

Чемпионат мира-2014, 1/4 финала

Любопытно, что все матчи, которые будут упомянуты в этом материале, прошли под знаком противостояния Дидье Дешам – Йогги Лев. Легенда "трехцветных" тогда только-только приняла сборную Франции после Лорана Блана, отправившись с ней на первый международный турнир. Правда, его могло и не быть, если бы Украине удалось удержать домашние 2:0 в Париже в "стыках".

Немцы же миновали сито отбора куда увереннее, потеряв очки лишь в фантастическом матче со шведами (4:4). Словом, изначально расклад сил определенно был на стороне "бундестим", но на самом мундиале фаворитизм немцев был уже далеко не столь очевиден.

Волевые 3:0 в игре с подопечными Михаила Фоменко придали "Ле Бле" уверенности в своих силах, и на самом ЧМ они выглядели куда интереснее нежели в квалификации.

Фаворитом четвертьфинала была все же Германия, подтвердившая свой фаворитизм на практике, однако та виктория над галлами далась команде Лева не так уж и просто.

Немецкой машине удался быстрый гол, в итоге оставшийся единственным в матче. Матс Хуммельс головой отправил мяч в ворота после подачи со штрафного от Тони Крооса.

Несмотря на минимальный счет, результат мог быть и крупнее. И те, и другие создали парочку действительно опасных моментов, как, к примеру, опасный выстрел Матье Вальбуэна из штрафной, парированный Мануэлем Нойером едва ли не на ногу Кариму Бензема. Попади форвард Реала в фактически незащищенные ворота и игра могла бы сложиться по-другому. А был еще ведь и блестящий сэйв Уго Льориса после удара Андре Шюррле.

В концовке подопечным Дешама удалось заметно прижать соперника к его воротам, однако непроходимая защита "бундестим" справилась с этим навалом.

Франция – Германия – 0:1

Гол: Матс Хуммельс (12)

Франция: Льорис – Дебюши, Варан, Сако (Косельни, 71), Эвра – Погба, Кабай (Реми, 74), Матюиди – Вальбуэна (Жиру, 85), Бензема, Гризманн

Тренер: Дидье Дешам

Германия: Нойер – Лам, Боатенг, Хуммельс, Хеведес – Швайнштайгер, Кроос (Крамер, 90), Хедира – Мюллер, Озил (Гетце, 83), Клозе (Шюррле, 69)

Тренер: Йоахим Лев

Евро-2016, полуфинал

Спустя два года состоялся ремейк этого изысканного футбольного блюда. На сей раз удача улыбнулась уже сборной Франции.

Заметно заматеревшие за три года под руководством Дидье Дешама "Ле Бле" уверенно шествовали по турнирной сетке домашнего Евро, в то время, как Германии довелось невероятно помучиться с исторически неудобными итальянцами, которых она выбили в серии пенальти.

Полуфинальная дуэль получилась равной, а все решили мелочи. В первом тайме немцы выглядели опаснее, а их соперник долгое время не мог подобрать эффективный способ ко вскрытию Мануэля Нойера, однако "орлы" сами подарили им решение этой задачи.

Бастиан Швайнштайгер, как и его экс-одноклубник Жером Боатенг, решил сыграть в подобие волейбола в своей штрафной, за что Никола Риццоли наградил подопечных Йоахима Лева одиннадцатиметровым, уверенно реализованным Антуаном Гризманном.

А во втором тайме "маленькому принцу" удалось еще одно взятие ворот – Нойер ошибся на выходе, не сумев выбить мяч за пределы штрафной коробки, а нынешний игрок Барселоны не преминул этим воспользоваться.

Германия – Франция – 0:2

Голы: Антуан Гризманн (45+2, пен, 72)

Германия: Нойер – Киммих, Боатенг (Мустафи, 61), Хеведес, Хектор – Швайнштайгер (Сане, 79) – Озил, Джан (Гетце, 67), Кроос, Дракслер – Мюллер

Тренер: Йоахим Лев

Франция: Льорис – Санья, Косельни, Умтити, Эвра – Погба, Матюиди – Сиссоко, Гризманн (Кабай, 90), Пайет (Канте, 71) – Жиру (Жиньяк, 78)

Тренер: Дидье Дешам

Лига Наций УЕФА, сезон-2018/19

Завершим поединками минувшего розыгрыша Лиги Наций. К моменту двух дуэлей в новосозданном турнире соперники пребывали уже в довольно разных весовых категориях. Франция за несколько месяцев до встречи в Мюнхене добыла мировое золото на российском мундиале, ну а Германия потерпела оглушительное фиаско, не выйдя из группы. Вскоре случится и провал в ЛН.

И если в первой встречи на Альянц Арене выглядели немного поинтереснее, то вот в "ответке" французам удалось добыть волевую победу.

Германия – Франция – 0:0

Германия: Нойер – Гинтер, Боатенг, Хуммельс, Рюдигер – Киммих – Мюллер, Горецка (Гюндоган, 66), Кроос, Вернер – Ройс (Сане, 83)

Тренер: Йоахим Лев

Франция: Ареоля – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Мбаппе, Погба, Канте, Матюиди (Толиссо, 86) – Гризманн (Фекир, 80), Жиру (Дембеле, 66)

Тренер: Дидье Дешам

Франция – Германия – 2:1

Голы: Гризманн (62, 80, пен) – Кроос (14, пен)

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Мбаппе (Дембеле, 86), Канте (Н'Зонзи, 90+3), Погба, Матюиди – Гризманн (Ндомбеле, 90+1), Жиру

Тренер: Дидье Дешам

Германия: Нойер – Гинтер (Брандт, 83), Зюле, Хуммельс – Керер, Киммих, Кроос, Шульц – Вернер, Сане (Дракслер, 75), Гнабри (Мюллер, 88)

Тренер: Йоахим Лев

Завершим поединками минувшего розыгрыша Лиги Наций. К моменту двух дуэлей в новосозданном турнире соперники пребывали уже в довольно разных весовых категориях. Франция за несколько месяцев до встречи в Мюнхене добыла мировое золото на российском мундиале, ну а Германия потерпела оглушительное фиаско, не выйдя из группы. Вскоре случится и провал в ЛН.

И если в первой встречи на Альянц Арене выглядели немного поинтереснее, то вот в "ответке" французам удалось добыть волевую победу.

Роман Котляр, Football.ua